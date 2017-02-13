13.02.2017 23:06:03

Irak'tan Trump'a İran çıkışı

ABD Başkanı Trump'ın İran ile mücadele konusunda desteğini istediği Irak'tan yanıt geldi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın bölgesel etkilerini kısıtlamak için desteğini istediği Irak'tan cevap geldi. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, "İran ile güçlü bağlarımız var. Her ne kadar ABD ile ilişkilerimizi sürdürmek istesek de, bu ilişkinin İran ile ilişkilerimize zarar vermesini istemiyoruz" dedi.



İran'ın silahlı güçlerinin ülkede bulunmasını da destekleyen Masum, "İran'a burada kalamazsınız diyemeyiz. Irak İran'a diğer ülkelerin gözüyle bakamaz." vurgusunu yaptı.



İbadi ile Trump görüşmüştü



Trump, İran'ın bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini durdurmak için Kuveyt, Irak ve Katar'dan işbirliği istemişti. ABD Başkanı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye de 'dikkat etse iyi olur' mesajı göndermişti.



Tahran'dan uzaklaş



Trump yönetimi, İran nüfuzu altındaki Bağdat yönetiminden Tahran'a karşı işbirliği istemişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve İbadi görüşmesinde, İran'ın tüm bölgede teşkil ettiği tehdit konuşulmuştu. Açıklamada “İki lider, ABD ile Irak arasında uzun süreli iş birliğine ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşma zemininde bağlılıklarını yinelediler” ifadesi kullanılmıştı.

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