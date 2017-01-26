26.01.2017 19:52:09

Irak’tan ABD’ye vize golü

Irak, ABD vatandaşlarına vize verilmesi konusunu tekrar gözden geçirecek.

Rûdaw'a konuşan Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Renas Cano, “Irak ve Amerika arasında vize ilişkileri aynı prosedürleri içeriyor. ABD Başkanı'nın Irak vatandaşlarına vize uygulamasının durdurulması kararına karşı, Irak da o ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurabilir” ifadesini kullandı.

Cano, “Eğer Irak ABD'ye böyle bir misillemede bulunursa, çok zarar göreceğiz çünkü Irak'ta IŞİD'e karşı yürüttüğümüz savaşta, çok sayıda Amerikan askeri bize destek oluyor, burada çok sayıda Amerikalı diplomat ve işadamı bulunuyor. Aynı şekilde bizim de ABD'de eğitim gören öğrencilerimiz var onlar da zarar görecekler” şeklinde konuştu.

Iraklı parlamenterin verdiği bilgilere göre, Irak Parlamentosu ve Amerikan Kongresi Dostluk Komisyonu Washington'ı ziyaret ederek vize kararıyla ilgili Irak Parlamentosu tarafından hazırlanan mektubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Danışmanı Velid Fars'a sunacak.

Trump, 23 Ocak'ta aralarında Irak'ın da bulunduğu 7 ülkeye vize uygulamasının durdurulması kararı almıştı.

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