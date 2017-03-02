02.03.2017 23:27:55

Irak'taki şiddet olayları

BM, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle şubat ayında en az 392 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu- Musul'da operasyonlar nedeniyle evlerinden olanların sayısının 192 bini geçtiği belirtildi

Irak'ta şubat ayında yaşanan şiddet olaylarında en az 392 sivilin yaşamını yitirdiği, 613 sivilin de yaralandığı bildirildi.

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yayınlanan rakamlara göre, geçen ay ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen terör, çatışma ve benzeri şiddet olaylarında en az 392 sivil öldürüldü, 613 sivil de yaralandı.

BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, konuya ilişkin açıklamasında sivilleri kasıtlı olarak hedef alması nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ı kınadı.

Musul'u kurtarma operasyonlarının ilerlemesi nedeniyle DEAŞ'ın sivillere saldırıyı artırdığını ifade eden Kubis, bu saldırıların DEAŞ'a karşı operasyonları ve Musul'u kurtarma kararlılığını zayıflatamadığını kaydetti.

Irak'ta ocak ayında da 403 sivil şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetmiş, 924 sivil de yaralanmıştı.

- Musul'da yerlerinden olanların sayısı 192 bini geçti

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonları nedeniyle yerlerinden olan sivillerin sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Musul'un doğusu ve batısında yerlerinden edilmiş kişi sayısının 192 bini aştığını ifade etti.

Bu kişilerin BM ve ilgili yardım kuruluşlarının hazırladığı kamplara yerleştirilmesine devam edildiğini anlatan Dujarric, mevcutların kapasitesinin dolmak üzere olması nedeniyle yeni kampların kurulacağını sözlerine ekledi.