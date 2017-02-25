25.02.2017 20:13:55

Irak'ta Türkmen Basın Günü

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Basın Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Muhammet Haşim AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Gerek devrik Baas rejimi dönemindeki baskılar gerekse Irak'ın günümüzdeki kötü şartlarından dolayı Türkmen basını ulaşması gereken seviyeye gelememiştir." dedi.

Türkmenlerin, maddi sıkıntılardan dolayı matbaaya sahip olmadığına dikkati çeken Haşim, "Çok sayıda gazete, dergi ve diğer matbuatımız var ancak bunları basacak matbaanın olmaması vatandaşlarımıza bilgi aktarımını engelliyor. Türkmenlerin basın ve kültürel hakları anayasada açıkça verilse de hükümetin bu konuda desteği bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkmenlerin günlük gazetesi bulunmuyor"

Irak'ta Türkmenlerin 100 yıla yakın basın tarihine sahip olmasına rağmen günlük gazetelerinin bulunmamasının üzücü olduğunu dile getiren Irak Gazeteciler Sendikası Kerkük Şube Başkanı Muhammet Dağıstanlı da "Bu Türkmen basını için gerçekten bir kısırlık demektir." diye konuştu.

Irak'ta Türkmenlerin haftalık Türkçe ve Arapça olarak çıkarılan Türkmeneli adlı gazetesi bulunuyor. Türkmen gazeteci ve edebiyatçılar, söz konusu gazetesinin yanı sıra edebiyat ve kültürel içerikli aylık bazı dergi ve bülten de çıkarıyor.





