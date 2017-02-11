Irak'ta Sadr yanlısı göstericilere müdahale

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının, "Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi talebiyle" düzenledikleri gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti.
Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler buradaki eylemlerinin ardından, yüksek korunaklı "Yeşil Bölge"ye doğru yürümek istedi.
Dicle Nehri üzerindeki Cumhuriyet Köprüsü'nü geçmek isteyen göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasının ardından yaşanan arbede sırasında bazı göstericiler yaralandı.
Göstericilerin ısrarlı yürüyüşüne karşı, emniyet güçlerinin Yeşil Bölge'ye giden tüm kapıların önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.