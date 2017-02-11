11.02.2017 20:50:58

Irak'ta Sadr yanlılarına çağrı: Hukuki yollara başvurun

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Serbest Mustafa, Sadr Hareketi yanlılarını, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarını yargı yolunu kullanarak çözmeye çağırdı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



AA muhabirine konuşan Mustafa, "Sadr Hareketi yanlılarının sokağa çıkıp gösteri düzenleme yoluna başvurması, Irak'ta yaşanan sorunların müsebbibini Seçim Komisyonuymuş gibi gösteriyor. Bu, garip ve şaşırtıcı bir durum" dedi.

Mustafa, göstericileri, komiserlik meclisinin gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına karşı yargı yolunu kullanmaya davet etti.



SADR'IN GÖSTERİ DÜZENLEMESİNE TEPKİ VAR

"Neden özellikle böyle bir zamanda gösteri düzenleniyor? Irak hükümetinin yerel seçimlerin tarihini 16 Eylül olarak belirlemesi sebebiyle mi? Seçim Komiserliği, hiçbir şekilde siyasi bir mücadeleye taraf olmayacaktır" ifadelerini kullanan Mustafa, Sadr Hareketi yanlılarının sokağa çıkmasının, Irak seçmeninin kafasını karıştırma ve devlet idaresinin başarısızlıklarını komiserliğe yükleme amacı taşıdığını söyledi.

Seçim Komiserliği, 2 gün önce yayımladığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.



NE OLMUŞTU?

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr yanlıları, başkent Bağdat'ta düzenledikleri gösteride Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesini talep etti.



Irak güvenlik güçlerinin, Yeşil Bölge girişi önünde oluşturulan dikenli tel barikatları geçmeye çalışan göstericilere müdahale etmesi üzerine yaralananlar, ambulanslara bindirilerek çevredeki hastanelere götürüldü.











YEŞİL BÖLGE BASKINI

Sadr yandaşları 20 Mayıs 2016'da düzenledikleri hükümet karşıtı gösteri sırasında Yeşil Bölge'yi basarak içeri girmişti.

Mukteda es-Sadr, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde atanan seçim komiserliği üyelerinin Dava Partisi'ne yakınlıkları nedeniyle bağımsız olmadığını öne sürüyor.

Irak'ta yerel seçimlerin 16 Eylül'de, genel seçimlerin ise Nisan 2018'de yapılması öngörülüyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder