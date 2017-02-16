16.02.2017 12:24:23

Irak'ta IŞİD'in Musul valisi öldürüldü

Irak Musul'da uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD'e yönelik hava saldırılarında sözde Musul valisinin de olduğu örgütün lider kadrosundan 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki 17 Temmuz Mahallesi'nde bulunan IŞİD karargahına düzenlediği hava saldırısında IŞİD'in sözde Musul valisi Hamid Ahmed İbrahim ile örgütün para transferinden sorumlu Hamadi Ahmed Summak ve kentte IŞİD toplantılarını organize eden Ebu Haldun öldürüldü.

Musul'un batısındaki Saraçhane bölgesinde bir araca düzenlenen saldırıda da IŞİD'in sözde Ninova vilayeti istihbarat sorumlusu Ebu Maha ile beraberindeki bir başka yöneticinin öldürüldüğü kaydedildi.

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