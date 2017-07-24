24.07.2017 09:21:50

Irak'ta bombalı saldırı!

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Felluce kentinde, kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısında 3 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Dıleymi, Felluce kentinin batı girişindeki El-Halabise kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade ederek, patlama sırasında görevli polislerden 3'ünün hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Dıleymi, emniyet güçlerinin olası intihar saldırısına karşı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri aldığını da aktardı.

Olayın sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.