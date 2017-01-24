24.01.2017 05:10:29

Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Zahir el-Hafacı, yaptığı açıklamada, başkentin doğusunda yer alan Et-Talibiyye bölgesinde park edilen bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Hafacı, sivillerin bulunduğu alanda yaşanan saldırının ardından güvenlik güçlerinin olay yerini emniyet kordonuyla çevrelediği ve soruşturma başlatıldığını aktardı.

Güç iletim kulelerine saldırı

Diyala emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri ise kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grubun, Diyala'nın kuzey bölgesinde 3 güç iletim hattı kulesini patlattığını ifade etti.

Kura Tibe nahiyesine güç ileten kuleleri hedef alan saldırı nedeniyle bölgede çok sayıda köyde elektrik kesintisi yaşandığını duyuran Şemri, saldırganların IŞİD mensubu olduğundan şüphelendiklerini kaydetti.

Şemri, söz konusu kulelerin, nahiyenin sınırları dışında yer alması nedeniyle bu tür saldırılar için açık hedef olduğunu sözlerine ekledi.

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