06.05.2017 15:02:22

Irak Şiilerinin dini lideri Ali Sistani yıllar sonra yeniden görüntülendi

Irak'ın Şii dini lideri Ali Sistani İran Şii liderlerin Muhammed Taki Şeriat Medari ile Necef'te evinde görüşürken görüntülendi.

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Irak'ın Şii dini lideri Ali Sistani İran Şii liderlerin Muhammed Taki Şeriat Medari ile Necef'te evinde görüşürken görüntülendi.İranlı Şii din adamı Muhammed Taki Şeriat Medari ile Necef'te Ali Sistani'yi evinde ziyaret etti. Irak basını bu aybaşında gerçekleşen ziyaretin fotoğraflarını bugün yayınladı. Senelerdir yüzünü göstermeyen Sistani, son olarak geçen Ocak ayında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ve arkadaşları ile görüşürken görüntülenmişti.Sistani bir fetvasında, Irak'ta eli silah tutan herkesi ülkelerini savunmaya ve kutsal mekânlarını savunmaya çağırmıştı. Bu çağrı üzerine Irak'ta Haşdi (Halk Seferberlik Güçleri) DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından, Iraklı farklı milis güçlerinin bir araya gelmesiyle önceki başbakan Maliki tarafından kurulmuştu.