16.07.2017 12:03:53

Irak resmen açıkladı! Yakında başlıyoruz

Irak'ta Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonunun yakında başlayacağı bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma sözümüzü yerine getirdik. Telafer ve diğer bölgelerin kurtarma operasyonuna da yakında başlayacağız ve kentin tamamının kurtarıldığını ilan edeceğiz" dedi.

Irak güçlerinin, IŞİD'e karşı dünyanın hiçbir ordusunda görülmeyen kapasitede bir savaş yürüttüğünü ileri süren Yarullah, "Güçlerimiz, dar sokaklara rağmen Musul'da IŞİD'i bitirebildi" ifadelerini kullandı.

Yarullah, Musul operasyonunun 9 ay sürdüğünü belirterek, söz konusu operasyonda ordu, terörle mücadele, polis teşkilatı ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'den 100 binden fazla gücün yer aldığı bilgisini paylaştı.

Musul'un en büyük ilçesi Telafer'in yanı sıra İyaziyye ve Mahallebiyye bölgeleri de halen IŞİD'in kontrolünde bulunuyor.

KAÇ IŞİD'Lİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DE AÇIKLANDI

Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı açıklamada, Musul kentinin kurtarılması için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlardan bu yana 25 binden fazla teröristin öldürüldüğünü belirtti.