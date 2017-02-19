19.02.2017 10:40:58

Irak ordusu Musul'un batısına operasyon başlattı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul'un batı yakasını IŞİD'den almaya yönelik operasyonun başladığını açıkladı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Başkomutan Haydar el İbadi, Musul'un Eymen (batı) yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı" ifadesine yer verildi.

Başbakan İbadi, Musul'da 'önceliklerinin toprak değil insanların kurtarılması' olduğunu kaydetti.

BATI YAKASI 3 YÖNDEN KUŞATILDI

Askeri kaynaklar, doğu yakasında kontrolün tamamen sağlanmasının ardından batı bölgelerini geri almak için icra edilen operasyona 3 cepheden başlandığını, Irak ordusunun kuzeyden, federal polis güçlerinin güneyden, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ise batıdan destek verdiğini aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamının IŞİD'den alındığını açıklamıştı.

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