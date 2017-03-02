02.03.2017 12:10:58

Irak kuvvetleri Musul'un batı kısmındaki mahalleleri ele geçirmek için saldırıya geçti

Irak güçleri, Musul'un batı kesimindeki mahalleleri ele geçirmek için saldırı başlattı.

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Irak güçleri, Musul'un batı kesimindeki mahalleleri ele geçirmek için saldırı başlattı.Irak güçlerinin, DEAŞ'in elinde bulunan Telafer'e giden yolu kestiğini açıklamasından bir saat sonra DEAŞ tarafından şiddetli direnişle karşılaştığı kaydedildi.Irak güçleri, çarşamba günü, Musul Havalananının kuzeyinde bulunan Hacer Vadisi ve vadinin batısında bulunan Mansur'a ulaştığı ve DEAŞ'le şiddetli çatışmaların sürdüğü ifade edildi. Bu arada, Irak güçleri ortak operasyon komutanlığından yapılan açıklamada, Tayeran Mahallesinden sonra Me'mune Mahallesinin de ele geçirildiği kaydedildi.Musul hava alanının ve Gazlani askeri üssünün ele geçirilmesinin ardından Irak askeri güçlerinin Musul'un batı kısmındaki mahallerin içlerine doğru ilerleme kaydettikleri bildirildi.