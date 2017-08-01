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Irak'ın Temmuz ayı bilançosu!
Irak'ın Temmuz ayı bilançosu!
01.08.2017 13:22:00

Irak'ın Temmuz ayı bilançosu!

Birleşmiş Milletler yayınladığı rapor ile Irak'ta yaşanan şiddet olaylarını bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre temmuz ayında Irak'ta yaşanan şiddet olaylarında 241 kişi hayatını kaybetti, 271 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) hazırladığı aylık raporunda, temmuz ayı içinde ülke genelinde gerçekleşen saldırılarda ve silahlı guruplar arsında çıkan çatışmalarda 241 kişinin hayatını kaybettiği, 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

EN ÇOK SİVİL KAYBI MUSUL'DA

Raporda, en çok sivil kaybın kısa süre önce IŞİD'den geri alınan Musul'da meydana geldiği ifade edildi.

Musul'da geçen ay 121 kişinin öldüğü, 112 kişinin yaralandığı kaydedilen raporda, Musul'u 38 ölü ve 85 yaralı ile Bağdat'ın, daha sonra da 33 ölü ve 49 yaralı ile Enbar'ın takip ettiği kaydedildi.


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