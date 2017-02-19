19.02.2017 23:17:28

Irak'ın petrol rezervleri 10 milyar varil arttı

Irak Petrol Bakanı Luaybi, Irak petrol rezervlerinin 10 milyar varil artarak 153 milyar varile yükseldiğini açıkladı

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın orta ve güney kesimlerindeki 7 petrol sahasında yapılan keşif çalışmalarının ülkenin petrol rezervlerine 10 milyar varil katkı sağladığını belirterek, "Irak petrol rezervleri hacmi 153 milyar varile yükseldi." ifadesini kullandı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) bu veriye onay vermesini isteyeceklerini kaydeden Luaybi, gelecek yıllarda petrol rezervleri hacminin keşif çalışmalarının yoğunlaştırılmasıyla artacağına ilişkin beklentisini aktardı.



Irak'ta ülke gelirinin yüzde 80'inden fazlasının ham petrol satışına dayandığı ifade ediliyor. 2014'te 120 dolar olan petrol varil fiyatının halihazırda 56 dolara gerilemesinin ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'i petrole dayanan Irak için önem teşkil ettiği kaydediliyor.

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