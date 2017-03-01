01.03.2017 18:03:22

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde 'Öğretmenler Günü' etkinliği

Irak'ta 1 Mart'ta kutlanan 'Öğretmenler Günü' dolayısıyla Ankara'da görev yapan Iraklı öğretmenler için elçilikte program düzenlendi- Büyükelçi Alevi:- 'İlim talep etmek ve salih amel işlemek, İslam'ın ana emirleri arasındadır. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi 'Beşikten mezara kadar ilim talep edin.' Bu emir zamanla veya bir olayla sınırlı değildir ve her dönemde geçerlidir'

Irak'ın Ankara Büyükelçiliğinde, bu ülkede 1 Mart'ta kutlanan "Öğretmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Programa, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, Ankara'da görev yapan Iraklı öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Alevi, kutlama programında yaptığı konuşmada, ilim talep etmek ve salih amel işlemenin İslam'ın ana emirleri arasında olduğunu söyledi.

Irak halkının bilim ve eğitime olan sevgisi ile tanındığı belirten Alevi, farklı yaş gruplarından eğitimlerini tamamlayan ve bu süreci hala yaşayan gençlerin, ülkenin yeniden inşasına katkı sağladığını kaydetti.

İnsanları sevme, merhamet gösterme ve hizmet etmenin çocuklara öğretilmesi gereken en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Alevi, "İlim talep etmek ve salih amel işlemek, İslam'ın ana emirleri arasındadır. Peygamber Efendimizin de söylediği gibi 'Beşikten mezara kadar ilim talep edin.' Bu emir zamanla veya bir olayla sınırlı değildir ve her dönemde geçerlidir." diye konuştu.

Program kapsamında, Ankara'daki Irak okulları tanıtıldı, burada eğitim gören öğrenciler şarkı ve türküler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca, öğrencilerin hazırladığı el işlemeleri sunuldu ve fotoğraf sergisi açıldı.

Büyükelçi Alevi, program sonunda öğretmenlere plaket ve öğrencilere hediye takdim etti.











