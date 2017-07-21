21.07.2017 10:06:24

Irak ile Suudi Arabistan anlaştı

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Suudi Arabistan ile 'istihbarat paylaşımı için ortak güvenlik merkezi kurulması' konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Ganimi, 26 yıl aradan sonra ülkesini ziyaret eden "ilk Suudi askeri yetkili" olan SuudiArabistan Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Bin Salih ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Güvenlik ve istihbari bilgi paylaşımı için Irak ve Suudi Arabistanlı komutanlardan oluşacak ortak bir güvenlik merkezi oluşturma konusunda anlaştık." dedi.

Ganimi ayrıca Iraklı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girişini kolaylaştırmak için iki ülke arasındaki Ar Ar Sınır Kapısı'nın idari ve lojistik çalışmalar tamamlandıktan sonra açılacağını belirtti. Öte yandan Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Bin Salih,Bağdat ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu ifade etti.



Radikal fikirleri yenmek lazım



Bin Salih, "Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve benim Bağdat'a gelişim iki ülke ilişkilerinin düzeltilmesinin temellerini atmak içindir." diye konuştu.



Irak'taki IŞİD varlığına da değinen Suudi Genelkurmay Başkanı, "IŞİD'in radikal fikirlerini de yenmek lazım" diye konuştu. Abdurrahman bin Salih, 26 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret eden ilk Suudi Arabistanlı askeri yetkili olma özelliği taşıyor. Irak İçişleri Bakanı

Kasım Araci de hafta başında Suudi Arabistan'a gitmişti.