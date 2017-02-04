04.02.2017 23:46:27

Irak Cumhurbaşkanı Erbil'de

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başkan Mesud Barzani’yle görüşmek üzere başkent Erbil’I ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Fuad Masum bugün Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) ziyaret etti.



Ziyaret hakkında Rudaw'a bilgi veren Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdullah Aliavayi, Masum'un yarın Erbil'i de ziyaret edeceğini ve Başkan Mesud Barzani ile biraraya geleceğini kaydetti.



Aliavayi, Cumhurbaşkanı sıfatıyla sadece kendi partisi KYB'yi ziyaret ettiğini ancak ne Süleymaniye ne de Erbil'de başka partiyle görüşmeyeceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Fuad Masum, bölgeye yaptığı ziyaretin Perşembe günü sona erecek.

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