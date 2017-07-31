31.07.2017 11:14:08

Irak Büyükelçiliği'ne bombalı saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Irak Büyükelçiliğine yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansının haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir canlı bomba, Irak Büyükelçiliği'nin bulunduğu polis noktası yanında kendini patlattı.

Saldırının hedefinde Irak Büyükelçiliği olduğu belirtiliyor. Bölgeden hala patlama sesleri geliyor, silahlı çatışma sürüyor.

Afgan polisi yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı sırada hareket halinde olduğunu açıkladı.

Kendi haber ajansından açıklama yapan terör örgütü IŞİD saldırıyı üstlendi.