19.07.2017 12:01:04

Irak Başbakanı İbadi, referanduma tepkili

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapmak istediği referandumun 'anayasal olmadığını' söyledi.

Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan İbadi, "Biz bu vatanda ortağız. Tek taraflı iş yapmak olmaz. Yeni sorun yaşansın istemiyorum. Ordu ile Peşmerge arasındaki ilişkiler çok iyi ve hiçbir hassasiyet söz konusu değil. Referanduma alternatif bulmaya çağırıyorum. IKBY, Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır. Kürtlerin çıkarı Irak'ın içerisinde kalmaktır. Ticari, ekonomik ve diğer tüm alanlarda bu böyle. Komşu ülkeler de buna milli güvenlik tehlikesi olarak bakıyor. Bunda da haklıdırlar. Dayanışmaya devam etmemizi diliyorum" dedi.