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Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
09.05.2017 21:29:44

Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması

İbadi, 'PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Komşu ülkelerimize karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz.' dedi.

AA'nın haberine göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK'nın Kerkük kent merkezinde bayrak ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini belirterek, bunun ülkede yeni çatışma kapısını aralayacağını söyledi.

Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında konuşan İbadi, "Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamız da reddediyor." dedi.

Musul'un batısını kurtarma operasyonunda yeni planı devreye soktuklarını kaydeden İbadi, buradaki operasyonları sivil ve asker konusunda az hasarla yürüttüklerini ileri sürdü.

İbadi, "DEAŞ'ın Suriye ile Irak arasında dolaşımını engellemek için güçlerimiz sınıra doğru yaklaşıyor." diye konuştu.

 

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