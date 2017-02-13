13.02.2017 21:54:10

Irak: 'Bağdadi'nin toplantı mekanı vuruldu, 64 DEAŞ'lı terörist öldürüldü'

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin toplantı mekanına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini, aralarında 13 üst düzey yöneticinin de olduğu 64 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bağdadi'nin akıbeti hakkında ise bilgi verilmedi.

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Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin toplantı mekanına yönelik hava saldırısı düzenlendiğini, aralarında 13 üst düzey yöneticinin de olduğu 64 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bağdadi'nin akıbeti hakkında ise bilgi verilmedi.Bakanlığın açıklamasında, savaş uçaklarının örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin toplantı mekanına hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırıda aralarında 13 üst düzey yöneticinin de yer aldığı 64 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Bağdadi'nin akıbetiyle ilgili ise herhangi bir bilgi yer almadı.