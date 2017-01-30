30.01.2017 20:18:26

Irak'a İran destekli bakan

Irak parlamentosu, başbakan İbadi kabinesinde yapılan değişiklik ile yeni içişleri ve savunma bakanlarına onay verdi.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Irak kabinesinde yapılan değişiklikle yeni İçişleri Bakanı Kasım Araci olurken Savunma Bakanı da İrfan el Hayali oldu.

Şİİ BEDR KUVVETLERİ'DEN İÇİŞLERİ BAKANI

Irak içişleri bakanlığına getirilen Kasım Araci, Şii Bedr Kuvvetleri'nin önde gelen isimlerinden.

İran Devrim Muhafızları tarafından militan ve silah sağlanan, eğitim verilen Bedir Kuvvetleri, 1980-88 İran-Irak savaşında İran'da mevzilenerek kuzey Irak'taki Saddam rejimi hedeflerine saldırılar düzenlemekteydi.

Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi 2003 yılının Eylül ayında yaptığı açıklamada silahlı kanadı olan Bedr Kuvvetleri'nin, ABD'nin militan grubun feshedilmesine yönelik talebine rağmen faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN HEYKELİNİN DİKİLMESİNİ TEKLİF ETMİŞTİ

Bedir Kuvvetleri'nin önemli isimlerinden olan Araji, İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlar birimi Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani ile olan yakınlığı ile de biliniyor.

Araji, 2015 yılında Irak'ın Tikrit şehrinde yürütülen operasyonlarda Süleymani ile birlikte cephede yer almıştı.

Kasım Araji, Irak'a sunduğu hizmetlerden dolayı Kasım Süleymani'nin heykelinin dikilmesini teklif etmişti.

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