16.02.2017 11:39:51

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Tırın dorsesindeki gizli bölmede, 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere, İpsala Sınır Kapısı'na gelen ve Makedonya uyruklu Kiril Najdoski'nin (60) kullandığı SK7862AM plakalı tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine, x-ray taramasına gönderildi.

Bu sırada tır sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, dorsede detaylı arama yaptı.

X-ray taramasında fark edilmeyecek nitelikte ve dorsenin tabanına yapılan gizli bölmede, 256 paket içerisine gizlenmiş 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Najdoski, işlemleri sonrası İpsala Adliyesi'ne sevk edildi. Tır sürücüsü Najdoski, "Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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