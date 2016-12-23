23.12.2016 13:47:37

İpsala'da 440 bin TL olan eroin ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Sahasında Türkiye'den çıkış yapmak isteyen Makedon uyruklu şahsın kullandığı yabancı plakalı bir otomobilde

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İpsala Gümrük Sahasında Türkiye'den çıkış yapmak isteyen Makedon uyruklu şahsın kullandığı yabancı plakalı bir otomobilden 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Sahasında Türkiye'den çıkış yapmak isteyen Makedon uyruklu şahıstan şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı, şahsın kullandığı yabancı plakalı bir otomobilden 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildiğini kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ele geçirilen eroinin değerinin yaklaşık 440 bin TL olduğu belirtildi.(İlker Turak/İHA)