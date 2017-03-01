01.03.2017 19:37:29

iPhone ve iPad'lere özel 256 GB flaş disk üretildi

SanDisk, iOS için geliştirdiği flaş sürücü ailesinin kapasitesini 256 GB Flash Drive ile genişletti

Lightning ve USB 3.0 bağlantıları sayesinde kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını iPhone, iPad, Mac, PC arasında hızla ve kolaylıkla taşıyabiliyor. iXpand Drive uygulaması iPhone ve iPad'ler için yeni özelliklerle gelişmiş kullanıcı deneyimleri getiriyor.



CİHAZLAR ARASINDA GÜVENLİ PAYLAŞIM

SanDisk iXpand Flash Drive, kullanıcıların galerilerini, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardaki içeriklerini otomatik olarak yedeklemesini mümkün kılarken iXpand Drive uygulaması aracılığı ile videolar doğrudan sürücü üzerinden izlenebiliyor. Sürücüde ayrıca kullanıcıların hassas dosyalarını güvenli bir şekilde cihazlar arasında paylaşmalarını sağlayan şifreleme yazılımı da bulunuyor.



Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık SanDisk iXpand Flash Drive'daki içeriklerini Chromecast cihazı aracılığıyla televizyonlarına veya uygulama üzerinden Amazon Fire'a doğrudan aktarabiliyor.

AYNI ANDA ÜÇ CİHAZ

SanDisk iXpand Flash Drive, iPhone veya iPad'e takıldığında uygulama otomatik olarak açılarak kullanıcıların içeriklerine erişmelerine ve kolayca dosyalarını yönetmelerine imkan veriyor. SanDisk Connect Wireless Stick, SanDisk Connect uygulaması ile müzik, video ve HD filmleri aynı anda üç cihaza kadar yayınlayabiliyor.



Bu nedenle bu cihaz, içeriklerini birden çok cihaz ve bilgisayarda paylaşmak ve yayınlamak isteyenler için ideal bir seçenek gibi görünüyor. Uygulama ayrıca AirPlay aracılığıyla Apple TV gibi daha büyük ekranlarda da içeriklerin yayınlanmasını destekliyor.



APP STORE'DAN İNDİRİLEBİLİYOR



Dört yıldızlı SanDisk Connect uygulaması App Store üzerinden indirilebiliyor. 256 GB SanDisk iXpand Flash Drive ve SanDisk Connect Wireless Stick, şu an Amazon, Best Buy.com, bhphotovideo.com ve diğer popüler mağazalarda yaklaşık 280 dolardan satışa sunulmuş durumda.