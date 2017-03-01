01.03.2017 15:02:12

İpekoğlu: 'Play-Off şansımız devam ediyor'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 'Play-Off için hala şansımız var. Lig kısalıyor, yukarı sıralara ne kadar yakınsak aşağıya da o kadar uzağız' dedi.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Play-Off için hala şansımız var. Lig kısalıyor, yukarı sıralara ne kadar yakınsak aşağıya da o kadar uzağız" dedi.TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, düzenlediği haftalık basın toplantısında ligin 22. haftasında oynanan ve 2-1 mağlup oldukları Balıkesirspor maçı ile bu hafta deplasmanda oynanacak olan Şanlıurfaspor maçını değerlendirdi."Pozisyon ürettiğimiz maçta kaybettik"Balıkesirspor maçında oyuncularının çok iyi bir performans sergilediğini fakat sonuca yansıtamadıklarını ifade eden İpekoğlu, bundan sonraki maçlara odaklanacaklarını belirtti. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Play-Off için şanslarının hala devam ettiğini de vurgulayarak, "Tabi ki şansımız devam ediyor, lig kısalıyor alttaki takımlardan da birçoğu puan kaybı yaşadı. Yukarıya ne kadar yakınsak aşağıya da o kadar uzağız. Mağlup olmayı düşünmezdik böylesine iyi bir oyundan sonra. Bu kadar gol pozisyonu ürettiğimiz maçta birde seyirci açısından baktığında tabi ki maalesef iç sahada bu mağlubiyeti istemiyorduk. Futbolun içinde bunlar var deyip geçeceğiz. Bundan sonraki maçlarımıza odaklanacağız" dedi."Futbolcularımızın emeklerine üzüldük"Futbolcularının emekleri için üzüldüğünü söyleyen İpekoğlu, oyuncularının Balıkesirspor maçında oynadıkları oyunla devam ederlerse her maçı kazanabileceklerini kaydetti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, daha sonra şunları söyledi:"Bugüne kadar en fazla pozisyona girdiğimiz maç. Futbolcularımızın emeklerine üzüldük. Dün yapmış olduğumuz toplantıda da kendilerine söyledik. Kaçırdığımız pozisyonları izledik. Rakibe verdiğimiz pozisyonları izledik. Yenmemesi gereken golleri yediğimiz zaman daha da üzülüyoruz. Balıkesir maçında oynadığımız oyundan sonra en azından şunu gördük. Saha içerisinde görev alan oyuncularımızın ofansif açıdan daha çok takım savunmasını da yapabiliyorlar bunu gözlemledik. Bu takımımız adına ümit verici. Bu takım oynadığı bu oyunun yüzde 60'ını diğer maçlarda sergilesin başarma şansı var diye düşünüyorum. Üzüldüğümüz nokta tamamen seyircimizin önünde alamadığımız üç puan.""Puan ya da puanlarla dönmeliyiz"TFF 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor ile Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak maçın da zor olacağını sözlerine ekleyen İpekoğlu, bu maç için de ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Genel anlamda baktığımız zaman Şanlıurfaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ve bizimde aldığımız mağlubiyetler ile bu maçında zor olacağını düşünüyoruz. Puan yada puanlarla dönmek zorundayız bu da bir gerçek. Manisaspor maçına moral ve motivasyon anlamında üst düzeyde çıkmak adına bunu başarmak zorundayız" diye konuştu.