11.05.2017 22:50:56

İpek Soylu çeyrek finalde elendi

Milli tenisçi, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Ukraynalı rakibi Kostyuk'a 2-0 yenilerek elendi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada İpek Soylu, çeyrek finalde Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-0 yenilerek elendi.

Dunakeszi kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü organizasyonda dünya 155 numarası İpek Soylu ile 14 yaşındaki Kostyuk karşılaştı.

Turnuvada bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, genç rakibine 6-4'lük setler sonucu 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.