17.02.2017 19:13:21

İp yüklü tır devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (İHA) â€' Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ip yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı.

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AFYONKARAHİSAR (İHA) â€" Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ip yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 33. kilometresi Dinar yol ayrımında meydana geldi. Cafer S., (26) idaresindeki ip yüklü 63 M 0337 plakalı tır, Dinar yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü Cafer S., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı tarafından Çay ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'ın dorsesinden taşıdığı ip balyaları ise yola savruldu. Karayolu devrilen TIR ve ip balyalarının kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra trafiğe açılabildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.