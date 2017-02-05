05.02.2017 16:09:14

İntihar için köprüye çıkan şahsı vatandaşlar kurtardı

Kocaeli D-100 karayolu üzerinde bulunan Adnan Menderes Köprüsü'ne çıkarak intihar etmek isteyen şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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Kocaeli D-100 karayolu üzerinde bulunan Adnan Menderes Köprüsü'ne çıkarak intihar etmek isteyen şahsı çevredeki vatandaşlar kurtardı.Olay, İzmit ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Adnan Menderes Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. isimli vatandaş, İzmit Halkevi mevkii üzerinde bulunan Adnan Menderes Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihara kalkıştı. Bunu gören Selçuk Tatar isimli vatandaş, intihar girişiminde bulunan gençle konuşarak ikna etmeye çalıştı. Tatar, daha sonra atlamak üzere olan E.Ö.'ye müdahale ederek atlamasını engelledi. Olayı gören diğer vatandaşların da Tatar'a yardım etmesiyle E.Ö.'nün atlaması engellendi.İntihara kalkışan genci kurtaran Selçuk Tatar, "Buradaki esnaflar olarak kendisini atacak diye koştuk, çıktığı yerden aldık. Eşiyle tartıştığını biliyoruz. Biz esnaf olarak köprü üzerine çıkan vatandaşa müdahale ettik. Daha sonra ambulans şoförlerine teslim ettik" diye konuştu.