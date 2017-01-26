26.01.2017 19:05:19

İntihar girişiminde bulunan şahsı kız kardeşi kurtardı

Adana'da 9 katlı binanın çatı katına çıkarak intihara kalkışan şahsı kız kardeşi engelledi.

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Adana'da 9 katlı binanın çatı katına çıkarak intihara kalkışan şahsı kız kardeşi engelledi.Olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan B.Ç., oturdukları 9 katlı binanın çatı katına çıkıp, duvardaki demire tutunup atlamak istedi. B.Ç.'yi engellemek isteyen yakınları polislerden, yardım istedi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri B.Ç.'nin atlama ihtimaline karşı çevre güvenliğini alıp hazırlık yaptı. Hava yastığını şişiren itfaiye görevlileri B.Ç.'nin yanına çıkarak atlamasını önlemeye çalıştı. Çatının ucunda direğe tutunarak yanına kimseyi yaklaştırmayan B.Ç., basın mensuplarına açıklama yapacağını söyleyerek yanına çağırdı. 3 saat boyunca direğe tutunarak atlama tehdidinde bulunan şahsın kız kardeşi ve babası olay yerine geldi. Bu sırada şahsın kız kardeşi, "Aşağıya inmezsen ben de seninle birlikte atlayacağım" diyerek yanına yaklaştığı ağabeyini montundan tuttu. Ağabeyini montundan tuttuğu sırada müdahale eden polisler, B.Ç'yi çekip aldı. B.Ç., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.