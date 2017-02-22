22.02.2017 09:56:01

İntihar etmek isteyen genç kızı film gibi operasyonla kurtardılar

Kayseri'de 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ve itfaiye ekipleri, film sahnelerini aratmayacak bir operasyonla kurtardı.

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Kayseri'de 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ve itfaiye ekipleri, film sahnelerini aratmayacak bir operasyonla kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Nil Caddesinde meydana gelen olayda 3 katlı binanın çatısında genç bir kız olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Çatıya çıkan polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan genç kızı oyalarken, itfaiye merdiveni ile çatıya çıktı. Dikkati başka yöne çekilen genç kız, itfaiye merdiveniyle çıkan polisin müdahalesiyle yakalandı. Çatıda güvenli bir yere alınan genç kız, itfaiye merdiveniyle indirildi.Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.