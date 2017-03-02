03.03.2017 00:16:55

İntihar Etmek İsteyen Genç ,Ekmek Bıçağıyla Kız Kardeşini Rehin Aldı

Anamur'da psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek isteyen 20 yaşındaki Furkan B. kız kardeşi 13 yaşındaki İlayda B.yi rehin aldı.

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Anamur'da psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek isteyen 20 yaşındaki Furkan B. kız kardeşi 13 yaşındaki İlayda B.yi rehin aldı.MersinÂ´in Anamur İlçesi Sağlık Mahallesi Devlet Hastanesi altındaki bulunan 3 katlı binanın birinci katında ailesi ile yaşayan 21 yaşlarındaki psikolojik sorunları olduğu belirtilen Furkan B. ismindeki genç, kız kardeşi İlayda B.'yi , ekmek bıçağı ile rehin alarak odaya kapattı.Olay yerine sağlık ekipleri ve polislerle birlikte iki psikoloğun bulunduğu öğrenilirken, Furkan B. ismindeki gencin 4 saattir kız kardeşini rehin tuttuğu belirtildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki bekleyişleri sürerken, psikolojik rahatsızlığı olan gencin kendisi ile konuşmak isteyen polis ve yakınlarını reddettiği öğrenildi.