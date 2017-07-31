31.07.2017 22:33:26

İntihar eden emniyet müdürünün cenazesi memleketine ugurlandı

Makamında intihar eden Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.



Sabah saatlerinde makamında intihar etmiş olarak bulunan Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderildi. Silivri Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Çalışkan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kozlu Gasilhanesi'ne götürülmüştü. Akşam saatlerinde buradan alınarak Atatürk Havalimanı'na getirilen Hakan Çalışkan'ın cenazesi, saat 22.00'de uçakla memleketi Samsun'a gönderildi.





