02.03.2017 21:49:32

Interpol yabani hayvan ve bitki kaçakçılarına savaş açtı

Dünyanın dört bir yanında aynı anda başlatılan operasyonlarda, yabani hayvan ve bitki kaçakçılığı şüphelisi yaklaşık 900 kişi tespit edildi

" Merkezi Lyon'da bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), dünyanın dört bir yanında aynı anda başlatılan operasyonlarda, yasa dışı yabani hayvan ve bitki kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle yaklaşık 900 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Interpol, 3 Mart'ta kutlanacak "Dünya Yaban Hayatı Günü" öncesi, yabani hayvan ve bitki kaçakçılığına karşı 43 ülkenin katılımıyla, 30 Ocak ve 19 Şubat tarihlerinde düzenlenen uluslararası operasyonların sonuçları ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride, üye ülkelerde başlatılan 370 soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 89 kişinin, bir hafta ila 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.

Operasyonlarda ele geçirilen yabani hayvan ve bitkilerden bazıları bildiride, şöyle sıralandı:

"60 ton ağaç, 4 bin 770 kuş, içinde 560 deniz kaplumbağası da olmak üzere bin 240 sürüngen, 100 yaban kedisi, 2,5 ton ham ve işlenmiş fildişi, 2,7 ton pullu memeligil hayvan türü kalıntısı, 180 adet ölü denizatı, 25 ton içinde boynuz, kuş tüyü gibi hayvanların parçaları ile 37 bin adet avı yasaklanmış hayvanların çeşitli parçalarından süs ve hediyelik eşya, bin 300 ton sandal ağacı odunu.'

Interpol ve BM, geçen yıl konu ile ilgili yayınladıkları ortak raporda, yabani hayattaki yasa dışı bitki ve hayvan kaçakçılığı ile yine yasa dışı balıkçılık ve orman katliamlarının dünyadaki mali bilançosunun en az 90 milyar dolar civarında olduğu tahmininde bulunmuştu.



