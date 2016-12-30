30.12.2016 15:29:12

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Samsun'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı

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Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı.Azerbaycan polisi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan arandığı iddia edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Azeri uyruklu Natıg H.'nin(48), Türkiye'ye geldiği ve Samsun'da olduğu tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri günler süren takip sonucu Natıg H.'yı bugün İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Gürbüz Camii önünde yakaladı. Gözaltına alınan Azeri vatandaşı Natıg H. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Natıg H.'nin Azerbaycan'daki bir üniversitede hoca olduğu öğrenildi. Natıg H.'nin Azerbaycan'dan ABD'ye, oradan da Türkiye'ye geldiği ileri sürüldü.Natıg H., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.(Muammer Ay/İHA)