07.02.2017 16:59:27

İnternetten telefon alırken dolandırıldı

Eskişehir'de internet üzerinden parasını ödeyerek aldığı cep telefonlarının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş polis ekiplerine şikayette bulundu.

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Eskişehir'de internet üzerinden parasını ödeyerek aldığı cep telefonlarının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş polis ekiplerine şikayette bulundu.Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi'nde yaşayan R.E.B., internetten beğendiği 2 adet cep telefonunu 2 bin 443 lira yatırarak satın aldı. Telefonlar bir süre sonra gelmeyince dolandırıldığını anlayan R.E.B. aldığı yer ile iletişime geçemeyince dolandırıldığını anladı. Ardından polis ekiplerine giden R.E.B., şüpheli veya şüphelilerden şikayetçi oldu. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.