09.02.2017 11:36:23

İnternetteki 'sahte doktor' reklamlarına inceleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 'Kendilerini doktor gibi tanıtan kişilerin sosyal paylaşım sitelerindeki reklam ve tanıtımları hakkında inceleme başlatıldı.' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığa gelen şikayetler doğrultusunda başlatılan incelemede doktor olmayan şahısların, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde tüketiciyi yanıltıcı reklam ve tanıtım yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Söz konusu reklamlarda, insan sağlığı üzerinden para kazanmayı hedefleyenlerin "doğal tedavi uzmanı, profesyonel masör, biyoenerji uzmanı, reiki master" gibi unvanlar kullanıldığına dikkati çeken Tüfenkci, bu kişilerin böbrek yetmezliği, meme kanseri, felç ve benzeri birçok hastalığı iyileştirildiğini iddia ederek sağlık sorunlarına çare arayan kişileri yanılttığını ve mağdur ettiğini belirtti.

Tüfenkci, Türkiye'de hasta tedavi etme yetkisinin, yalnızca tıp fakültesinden mezun olan ve bu alanda diploma sahibi tabiplere ait olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun çerçevesinde, tabiplik mesleğini icra edenlerin dahi reklam yapmaları yasak olup, tabiplerin sadece isimlerini, ihtisas alanlarını, akademik unvanlarını, muayenehane yer ve saatlerini belirten ilan verebilmelerine müsaade edilmektedir. Buna karşın doktor olmayan şahısların, Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralarda ve muhtelif internet sitelerinde, kendilerini doktor gibi tanıtarak hastaları tedavi ettikleri, alternatif tedavi yöntemlerini uyguladıkları, tıp alanında bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle hastalıkları iyileştirdikleri iddiaları, hastaları hem istismar etmekte hem de bu hastaların bilimsel tedavi yöntemlerinden uzaklaşarak daha ciddi sağlık sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır."

Tüketicilerin sağlığına ve ekonomik çıkarlarına zarar veren bu tür reklamlar hakkında, Bakanlığın gerekli incelemeleri yaptığına işaret eden Tüfenkci, ilgili şahıslar hakkında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Reklam Kurulu tarafından idari para ve bu reklamları durdurma cezası uygulandığını aktardı.

Bakan Tüfenkci, reklam mevzuatını ihlal eden bu şahısların, dolandırıcılık suçları kapsamında ilgili kurumlara ve Cumhuriyet savcılıklarına bildirildiğini de kaydetti.

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