17.02.2017 18:06:06

İnternet Evine Yoğun İlgi

Çorum'un Sungurlu Belediyesi Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Her ilçeye bir internet evi' projesi kapsamında Belediye Hizmet binası içerisinde oluşturulan internet evine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

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Çorum'un Sungurlu Belediyesi Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Her ilçeye bir internet evi" projesi kapsamında Belediye Hizmet binası içerisinde oluşturulan internet evine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.Türkiye'de internet kullanımını yaygınlaştırarak bilgi toplumunun temellerini atmayı hedefleyen Türk Telekom, 2007 yılında başlattığı proje ile her ilçeye bir internet evi açmak için çalışma başlatmış ,bu kapsamda Belediye hizmet binasının alt katında açılan internet evi 10 yıldır öğrencilere hizmet vermeye devam etmektedir.Her gün ortalama 80 ila 100 öğrencinin ziyaret ettiği internet evinin Türkiye genelinde düzenli ve seviyeli internet evleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.