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İnternet alışverişi güvenli hale gelecek
05.02.2017 18:38:27

İnternet alışverişi güvenli hale gelecek

Güven Damgası'nın hayata geçirilmesiyle güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi gibi konularda standartların daha da yüksek seviyeye çıkarılması planlandığını belirtildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Başkanı ve GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, "Güven Damgası'nın hayata geçirilmesiyle internetten alışveriş yapılmasının önünde tüketici için engel yaratabildiği ifade edilen güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi gibi konularda standartların daha da yüksek seviyeye çıkarılması planlanıyor." dedi.

Kantarcı son dönemde Türkiye'de hızla büyümeye devam eden ve yüksek potansiyel barındıran e-ticaret sektörü hakkında bilgi verdi. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi olarak sektörün Türkiye'de gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Kantarcı, belirledikleri ana maddeler üzerinden çıkardıkları eylem planı ile kamu kurumlarının desteklerini alarak, planı kısa sürede hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Meclisin öncelikli gündem maddelerinin kamu ve özel sektör arasındaki iletişim, dijital okuryazarlık, mevzuatla ilgili düzenlemeler ve e-ihracat olduğunu dile getiren Kantarcı, şunları kaydetti:

"Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) raporuna göre Türkiye'de e-ticaretin perakende sektöründeki payı henüz yüzde 2 civarında. E-Ticaret Meclisi'nin hedeflerinden biri de 2 yılda bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkartarak gelişmekte olan ülkeler ortalamasını yakalayabilmek. Brezilya, İspanya ve İtalya gibi e-ticaretin hızla geliştiği ülkeler yüzde 5 seviyelerine erişti bile. Gelişmiş ülkelerde e-ticaretin perakendeden aldığı pay ortalama yüzde 7 iken İngiltere'ye bakıldığında yüzde 11'e varan oranlardan söz ediliyor. Yani Türkiye'de e-ticaret sektörünün büyük bir potansiyeli ve bu konuda gidecek çok yolu var.

eBay'in 2016 tarihli araştırması da bu durumu ortaya koyuyor. Bu raporlardan derlenen verilere göre Türkiye'de online kullanıcı sayısında 2019 yılına kadar yüzde 20 artış beklenirken gelişmiş ülkelere bakıldığında Türkiye'nin en yakın takipçisi yüzde 18 artış beklentisi ile İtalya. Bu ülkeyi takip eden diğer ülkeler ve artış beklentileri ise sırasıyla yüzde 17 ile İspanya, yüzde 11 ile Almanya, yine yüzde 11 ile Fransa ve yüzde 10 ile İngiltere."

"E-ticarette yol haritamızı belirledik"

Kantarcı 24 Ocak tarihinde gerçekleştirdikleri ilk Meclis toplantısında konuşulanlara ilişkin de bilgi verdi. Bu toplantıda yol haritasını belirlediklerini ve altı ana başlıkta çalışma kararı aldıklarını aktaran Kantarcı, bu alanları "Sektör Temsilcileri ve İdari Yapı Arasındaki İletişim, Algı ve Dijital Okuryazarlık, Teknik Altyapı, Raporlama ve İstihdam, Perakendeciler ve KOBİ'ler, Mevzuat ve E-ihracat" olarak sıraladı.

"eBay'in Avrupa'da yapacağı marka iş birlikleri Türkiye üzerinden yapılacak"

Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor'un da Genel Müdürü olan Kantarcı, bu çerçevede Türkiye'deki çalışmaları ve Türkiye pazarının mevcut durumuna da değindi. Ülkede büyük potansiyel bulunduğunun altını çizen ve pazarın hızlanarak büyüdüğüne işaret eden Kantarcı, "Avrupa'daki eBay şirketlerinin toplam büyümesinin yüzde 10'u GittiGidiyor'dan geliyor. eBay ülkeleri içerisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesiyiz." dedi.

GittiGidiyor'da 2 bin marka bulunduğunu bildiren Kantarcı, şöyle devam etti:

"eBay'in Avrupa'da yapacağı marka iş birlikleri Türkiye üzerinden yapılacak. Biz Vodafone, Samsung, Tefal gibi markalarla eBay Avrupa'yı buluşturuyoruz. 2016 yılında GittiGidiyor olarak yüzde 32 büyüdük. Toplam 500 milyon ziyaretçi ağırladık. 2016 Aralık itibariyle sayfa görüntülenme sayısı yaklaşık 3,3 milyar. 16,6 milyon kayıtlı üyemiz var ve her iki saniyede 1 ürün satıyoruz. 2016'da mobil hacim 2015'e göre yüzde 164 arttı. Mobil uygulamaların indirilme sayısı 4,3 milyon. 2016 Aralık itibariyle GittiGidiyor toplam trafiğinin yüzde 61'i mobilden geliyor ve geçen sene en çok Pazartesi günleri alışveriş yapıldı."



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