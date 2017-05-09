10.05.2017 01:15:15

Inter'de Pioli dönemi sona erdi

İtalya Serie A kulübü, 6 ay önce teknik direktörlüğe getirilen Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kasım 2016'da Frank de Boer'un yerine teknik direktörlüğe getirilen 51 yaşındaki Pioli ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Milano ekibini ligde kalan 3 maçta Stefano Vecchi'nin çalıştıracağı ifade edildi.

Pioli, Inter'in başında 23'ü ligde olmak üzere çıktığı 27 resmi maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.