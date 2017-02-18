18.02.2017 19:03:00
Integral Forex Türkiye Kupası
İntegral Forex Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Odeabank'ı 71-68 mağlup eden Banvit, ilk finalist oldu.
İntegral Forex Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Odeabank'ı 71-68 mağlup eden Banvit, ilk finalist oldu.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Yener Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx
Banvit: Muric xx 5, Kulig xx 10, Tolga x 1, Orelik xx 17, Merthan x 2, Vidmar xx 5, Chappell xx 7, Furkan xx 4, Theodore xxxx 20
Başantrenör: Sasa Fılpovskı
Galatasaray Odeabank: Emir x, Micov xx 13, Tyus xx 12, Schilb x, Pleiss xx 6, Daye x 2, Sinan xx 11, Diebler xx 12, Göksenin xx 12
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 17-14 (Banvit lehine)
Devre: 33-28 (Banvit lehine)
3. Periyot: 47-51 (Galatasaray lehine)
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