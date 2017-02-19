19.02.2017 21:13:59
Integral Forex Türkiye Kupası Banvit'in
Integral Forex Türkiye Kupası final müsabakasında, Anadolu Efes ile Banvit karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, 66-75'lik skorla kazanan Banvit, kupayı müzesine götürdü.
Integral Forex Türkiye Kupası final müsabakasında, Anadolu Efes ile Banvit karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, 66-75'lik skorla kazanan Banvit, kupayı müzesine götürdü.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Murat Biricik xx, Özlem Yalman xx
Anadolu Efes: Thomas x, Honeycut xx 12, Oğulcan Baykan x, Doğuş Balbay x 2, Derrick Brown xxx 25, Cedi Osman x 4, Samet Geyik x, Berk Demir x, Jayson Granger x 5, Thomas Heurtel xx 6, Can Mutaf x, Dunston xx 12
Başantrenör: Velimir Perasovic
Banvit: Doğukan Sönmez x, Edo Muric x 2, Damian Kulig xx 12, Tolga Geçim xx 3, Gökalp x, Gediminas Orelik xxx 17, Metehan Akyel x, Merthan Mutlu x, Gasper Vidmar xxx 11, Chappell xx 11, Furkan Korkmaz x, Theodore xxx 19
Başantrenör: Sasa Filipovski
1. Periyot: 14-23 (Banvit lehine)
Devre: 32- 38 (Banvit lehine)
3. Periyot: 44-52 (Banvit lehine)
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