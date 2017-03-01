02.03.2017 09:11:08

İnsülin direncine dikkat

Uzmanlar, çabuk acıkıp geç doyan, aşırı ve kontrolsüz kilo artışı olan ve kilo vermede zorluk çekenlerin insülin direnci ile karşı karşıya olabileceklerini belirtti.

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Uzmanlar, çabuk acıkıp geç doyan, aşırı ve kontrolsüz kilo artışı olan ve kilo vermede zorluk çekenlerin insülin direnci ile karşı karşıya olabileceklerini belirtti.Tekirdağ Star Medica Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sema Halhallı, insülin direnci hakkında bilgi verdi. Dr. Sema Halhallı, "Çabuk acıkıp geç mi doyuyorsunuz, aşırı ve kontrolsüz kilo artışınız mı var, kilo vermede zorluk mu çekiyorsunuz, sık sık tatlı yeme isteğiniz mi oluşuyor, halsizlik, yorgunluk, sürekli uyku haliniz mi var? Bu belirtiler sizde de varsa insülin direnciniz olabilir" dedi.İnsan bedeni için önemli enerji kaynaklarından birisi glukozun vücudun ana besin kaynaklarından biri olan olan şekerin, enerji sağlayabilmek için kandan vücut hücrelerinin (kas hücreleri, yağ hücreleri ve karaciğer hücreleri) içine taşınması gerektiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sema Halhallı, "İnsülin, midemizin altında bulunan pankreas bezinden salgılanan bir hormondur. İnsülin, kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine girmesini sağlar. Kanda yüksek olan insülin önceleri kan şekerini hücrelere sokar, ancak hücrelerin alabileceğinden daha çok enerji vücuda girerse insülin artık bu görevini yapamaz hale gelir. İnsülin hormonunun yeterince etkili olamamasına insülin direnci adı verilir" diye konuştu."İnsülin direnci yüksek kişiler çok hızlı kilo alır ve zor kilo verirler"İnsülin direnci oluştukça kan şekerinin hücreye girmesi için daha fazla insülin salgılanması gerektiğini vurgulayan Dr. Halhallı, "Pankreas bezinden salgılanan insülin hormonu, belirli bir süre sonra pankreas bezinin çok çalışmaktan yorulması nedeniyle azalır ve önce acıkma atakları olarak görülen şeker düşüklüğü (reaktif hipoglisemi) sonrasında da gizli şeker ve devamında aşikar şeker hastalığı ortaya çıkabilir. İnsülin direnci kilolu kişilerde daha fazladır, bu nedenle kilo arttıkça bu direnç artar ve şeker hastalığı görülme olasılığı artar. İnsülin direnci yüksek kişiler çok hızlı kilo alır ve zor kilo verirler. Kilo aldıkça insülin direnci artar, kilo verdikçe azalır. İnsülin direnci olan kişilerde, yorgunluk halsizlik, hızlı kilo alma, zor kilo verme, doymama, sık acıkma, uyku basması, gün içinde acıkma atakları olması, tatlıya düşkünlük, özellikle karın çevresinde yağlanma artışı gibi belirtiler görülebilir" ifadelerini kullandı.İnsülin direnci ile baş etmenin yollarıTürk toplumunda genel olarak erişkin yaşların 2/3'ünün kilolu veya obeze olduğunu da ileri süren Tekirdağ Star Medica Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sema Halhallı, bu rakamlardaki artışın yüksek kalorili gıda alımı ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı insülin direncinin hızla artmasından kaynaklandığı düşünüldüğünü vurgulayarak, "İnsülin direnci ile baş etmenin en etkili yollarından birisi de harcayabildiğimiz kalori ile orantılı olarak beslenmek ve uzun dönemde diyabete yol açabilen insülin direncinin gelişmesini önlemektir. Bu hastalığın tanısının konabilmesi için İç Hastalıkları Uzmanınıza veya Endokrinoloji Uzmanına başvurmak ve hormon testleri yaptırmak gerekir. Unutmayalım ki sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yediğimiz gıdalar, egzersiz ve hormonal dengenin bir düzen içinde olması şarttır" dedi.