07.05.2017 10:56:22

'İnsanlık ölmedi' ödülleri sahiplerini buldu

İnsanlığa moral veren, insanlığa hizmet amacı güden fahri yaşanmışlıkların, tüm insanlığa örnek ve moral olması amacıyla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Radyo Dumlupınar tarafından düzenlenen 'İnsanlık Ölmedi' ödül töreninin bu yıl 2.'si gerçekleştirildi.

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İnsanlığa moral veren, insanlığa hizmet amacı güden fahri yaşanmışlıkların, tüm insanlığa örnek ve moral olması amacıyla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Radyo Dumlupınar tarafından düzenlenen 'İnsanlık Ölmedi' ödül töreninin bu yıl 2.'si gerçekleştirildi.2. İnsanlık Ölmedi Ödül Töreni geniş katılımla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı.Ödül törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı ile İshak Gazel, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.Radyo Dumlupınar Danışmanı Dr. Özlem Soyer Zeyrek ise Kütahya'nın 3 önemli güzelliği aynı günde yaşadığını belirterek, "Bugün 6 Mayıs bizim için özel bir gün. Özel olmasının da 3 sebebi var. Bunlardan birincisi Radyo Günü. Türkiye 1927'de bugün radyo yayıncılığıyla tanıştı. Bizler de bu 90. Yılda radyoculuğun birer mensubu olarak sizlerle birlikte böyle bir organizasyonda bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün Kütahya'nın fethinin de 943. yıl dönümü. Kütahya Fatihi Hezar Dinari'yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Fatihler önemlidir ve unutulmamalıdır. Bugün aynı zamanda Hıdırellez. Dileklerin kabul olduğuna inanılan kutlu gün. Bu akşam tanışacağımız insanlık kahramanlarımız da insanların dileklerine, ihtiyaçlarına, dertlerine Hızır misali yetişebilen koca yürekli insanlar" diye konuştu."Tebessüm etmek sadakadır"Alınan her bir ödülün tüm insanlığa birer örnek teşkil edeceğini aktaran Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Tüm yaşanmış olayların kahramanları gönüle girmeyi başarmış insanlardır. Bir Çin atasözü 'Gülümsemeyi bilmeyen dükkan açmasın' der. Gülümsemek, gönül almak insan olmanın ortak paydasıdır. Efendimiz (SAV) 'Tebessüm etmek sadakadır' buyurmuştur. Böyle bir dinin temsilcileri olduğumuz için insanlık biz var olduğumuz müddetçe yaşayacaktır. Burada takdim edilecek her bir ödül sembolik bir anlam taşısa da örnek olmaları bakımından oldukça önemlidir. İnsanlık Ölmedi Ödül törenlerinin ulusal ve uluslararası boyuta taşınacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.Dünyanın birçok bölgesinde yaşanılan acıların 'İnsanlık öldü mü?' düşüncesini öne çıkardığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir ise herkesin iyileri artırma gayreti içerisinde olması gerektiğini söyledi.Konuşmaların ardından ödüle layık görülen hikayeler okunarak iyilik sahipleri ödüllendirildi.Törende 8 kişiye 'iyilik' ödülü verildi. Ödüller Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı ile İshak Gazel, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş tarafından takdim edildi.Öte yandan gecede Grup Akademi Müzik Grubu ile Solist Handan Özdemir sahne aldı. (EFE)