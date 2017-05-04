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'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödülleri sahiplerini buldu
04.05.2017 22:17:10

'İnsanlığın Gerçek Dostları' ödülleri sahiplerini buldu

-Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Aydın:-'Türkiye'de 27 milyon olan sigara içicisini 21 milyona düşürmüş olsak da maalesef çok kötü oyunlarla sigara içme yaşını 12'ye indirmiş durumdadırlar. Uyanık olmak zorundayız'

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Mustafa Aydın, "Türkiye'de 27 milyon olan sigara içicisini 21 milyona düşürmüş olsak da maalesef çok kötü oyunlarla sigara içme yaşını 12'ye indirmiş durumdadırlar. Uyanık olmak zorundayız." dedi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin bu yıl 18'incisini düzenlediği "İnsanlığın Gerçek Dostları" ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi.

Gecede konuşan Aydın, ödül töreninin, yıl içerisinde derneğin sigarayla savaş konusundaki mücadelesinde destek veren kişi ve kurumlara bir teşekkür mahiyeti taşıdığını ifade ederek, her yıl Türkiye'nin sigaraya 25 milyar dolar para verdiğini söyledi.

Aydın, Türkiye'deki tüketimin yüzde 15'inin kaçak sigara olduğunu da aktararak, "Bunun ne anlama geldiğini sizin takdirine bırakıyorum. Sigara içen insanlarımızın yüzde 80'i, kalp ve damar hastalığından dolayı çok erken yaşlarda hayatını kaybediyor. Türkiye'de 27 milyon olan sigara içicisini 21 milyona düşürmüş olsak da maalesef çok kötü oyunlarla sigara içme yaşını 12'ye indirmiş durumdadırlar. Uyanık olmak zorundayız. Okul ve evlerimizin yanındaki büfeler, tek sigara olarak, o gençlere sigara satarak, gençlerin beyinlerini zehirliyor. Bir de nargile kafeleri ortaya çıkardılar; oysa ki, nargile sigaradan çok daha tehlikeli ve zararlı. Kendimizi düşünmüyorsak arkadan gelecek olan pırıl pırıl gençleri düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise sigara ile mücadele konusunda azimli bir Cumhurbaşkanına sahip olmanın büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her vesile ile insanlara sigarayı bıraktırmak için uğraşıyor. Sigarayı içenler de içmeyenler de sigarının zararlı olduğunu biliyor ve bile bile kendilerine bu zararı veriyor. Onun için bu bilinci daha çok artırmamız lazım. Bu hepimizin ortak mücadelesidir bu konuda hep beraber çalışmamız lazım."

Gecede, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, gazeteci Tayyar Işıksaçan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı Prof. Dr. Erman Tuncer ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay "İnsanlığın Gerçek Dostları" ödülünü aldı.

Ayrıca, derneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde geliştirdiği ve Türkiye genelinde düzenlenen "Sigarasız Yaşam" temalı "Dumansız Hikayeler Liselerarası Kısa Film Yarışması"nın ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

Gecede, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı öğrencilerince defile gerçekleştirildi. "Ege'ye Bir Dokunuş" adlı defileye, moda dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Ayrıca törende, aynı okulun Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencileri de, mezuniyet projesi olarak geliştirdikleri "Illusion Make-up" adlı çalışmalarını sergiledi.

Törene, eski Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.


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