26.02.2017 09:45:11
Üzerinde tam 9 kişinin olduğu triportör, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle triportördeki insanlar havaya savruldu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
İnsanlar havaya savruldu !
Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandıÇin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı.
Üzerinde tam 9 kişinin olduğu triportör, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle triportördeki insanlar havaya savruldu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.