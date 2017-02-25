26.02.2017 09:45:11

İnsanlar havaya savruldu !

Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı

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Çin'de kelimenin tam anlamıyla korkunç bir kaza yaşandı.Üzerinde tam 9 kişinin olduğu triportör, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle triportördeki insanlar havaya savruldu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.