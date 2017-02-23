SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'İnşallah iyi bir kura çekeriz'
23.02.2017 23:32:59

'İnşallah iyi bir kura çekeriz'

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bir sonraki turda inşallah iyi bir kura çekip yolumuza dev

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki turda inşallah iyi bir kura çekip yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Hapoel Beer Sheva'yı ilk maçta 3-1, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalmayı başaran Beşiktaş'ta 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bundan sonra kalan 16 takım arasında mücadele edeceklerini belirten Çebi, "İnşallah iyi bir kura çekip yolumuza devam ederiz. Her takımı çok ciddi göreceksiniz. Herkesin emeği var, saygı duyacaksınız. 'O takım kolay, bu basit' diye bir şey söylenemez" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HER MAÇ DERBİ"

Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak olan derbi maçla ilgili olarak da konuşan Çebi, "Ligde bir avantajımız olduğunu kabul edebiliriz ancak işimiz hala çok zor. 13 maçımız var ve her biri çok önemli. Küme düşme mücadelesi veren takımlar var ve o takımlar çok çetin maçlar çıkaracaktır. Bunu kabul etmeliyiz. Her maçı derbi gibi görmemiz gerekir. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlar derbi konusunda ritüel anlamını taşıyor. Ancak şampiyonluk öyle çok basit bir şey değil. Hepimizin tek vücut olduğu bir mücadele dönemi çoktan başladı ve sonuna kadar devam etmek zorunda" diye konuştu.

"YILDIRIM, HAKKANİYETLİ BİR MAÇ YÖNETECEKTİR"

Derbinin hakemi Bülent Yıldırım hakkında sorulan bir soru üzerine de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ben Bülent Yıldırım'ın çok eski bir hakem olduğunu çok iyi biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Sonuçta hakemdir ve Türk hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tayin ettiği bir isimdir. Çıkıp da adaletli ve hakkaniyetli bir maç yöneteceğinden şüphem yok. Umarım hata yapmaz" diyerek sözlerini noktaladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)
    YORUM YAZ
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert terör tepkisi
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
Barzani Türkiye'ye neden geliyor?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'
Beyaz Saray'ın tek başörtülü çalışanı istifa etti
Memurların iş güvenliği ile ilgili önemli açıklama
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Darbeci Albay: 'Selâ okuyan hocanın dilini kesip getirin'
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Demirtaş: Adresim Türkiye Büyük Millet Meclisi
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Musul Havalimanı, IŞİD'den alındı'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
İsrail'in Gazze'ye sokmadığı AP heyeti: Ne saklıyorsunuz?
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Uluslararası Af Örgütü, 2016 Yıllık Raporunu yayınladı
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen saldırıyı kınadı.
23.02.2017 23:28:59
Hollanda'da uçak pistten çıktı
Hollanda'da uçak pistten çıktı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na inme hazırlığındaki bir uçak iniş takımlarındaki arıza nedeniyle, pistten çıktı.
23.02.2017 23:20:59
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji'den lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kısmına lodos uyarısı yaptı.
23.02.2017 22:17:50
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı
Londra'da ev alması üzerine 'Chelsea'ye transfer olacak' iddiaları güçlenen Arda Turan, bu sorulara yanıt verdi.
23.02.2017 20:51:23
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir ilkokulu kapattı
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı.
23.02.2017 20:10:24
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'te kaçak kazı yaparken yakalandı
Sultanahmet'teki tarihi surların yakınındaki bir binanın bahçesinde kaçak kazı yapan kişi gözaltına alındı.
23.02.2017 19:15:13
THY uçağı ABD'ye zorunlu iniş yaptı
THY uçağı ABD'ye zorunlu iniş yaptı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Havana seferini yapan tarifeli uçağı teknik arıza nedeniyle ABD'nin başkenti Washington'a zorunlu iniş yaptı.
23.02.2017 19:10:49
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Referandum iptal edilebilir'
'Referandum iptal edilebilir'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
'Evetler en az yüzde 53'
'Evetler en az yüzde 53'
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
'Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları