08.02.2017 21:04:21

İnşaat sektöründe büyük istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren inşaat sektörünün temsilcileri, teşvik ve KDV indirimlerinin katkısıyla 2 milyonluk istihdamın en az yüzde 10 artacağı görüşünde.

Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan sektörlerinin başında yer alan inşaat sektörünün temsilcileri, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sektörün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate alındığında, inşaat sektörünün Türk ekonomisindeki payı yüzde 30'lara, tarım dışı istihdamdaki payı ise yüzde 10'a ulaşmaktadır." dedi.

Yenigün, sektörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısında üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zor dönemde geçmişten bugüne ekonomik büyümenin lokomotifi olan inşaat sektörüne yönelik yatırımların ivme kaybetmeden sürdürülmesinin önem taşıdığını dile getiren Yenigün, TMB üyelerinin bu süreçte "taahhüt projeleri", "kamu-özel yap-işlet-devret" ve "gayrimenkul yatırımları" olmak üzere üç ana kolda daha fazla üretim ve istihdam yaratmak üzere azami gayret gösterdiğini anlattı.

"Ek istihdam 300 bine çıkabilir"



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da bu yıl için belirlenen 1,5 milyonluk konut satış hedefinin yüzde 10-15 düzeyinde bir artışı ifade ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın sanayi kollarından yüzde 5 gibi bir beklentisi var. Bizim hedefimiz konut satışında yüzde 10-15 civarında artış. Bu durum sektörün istihdamını direkt yüzde 10 artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ve özellikle Maliye Bakanlığının sektör için çok ciddi işlere imza attığını, taleplerini yerine getirdiğini ve sektörün hareketlenmesi için vergi indirimi gibi kolaylıklar sağladığını anlatan Durbakayım, bunun yanı sıra bürokratik süreçlerin kısalması, yönetmeliklerle ilgili hakların sürekli hale gelmesi gibi bazı talepleri bulunduğunu söyledi.

Durbakayım, "Bu taleplerimiz de yerine gelirse 200 bin ek istihdamın üzerine çıkarız. 300 bini, yani yüzde 15'lik artışı, bile bulabiliriz." diye konuştu.

"Taşın altına elimizi koyacağız"



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, sektörün yeni düzenlemelerle birlikte aşka ve şevke geldiğini belirleterek, yeni bir büyüme hamlesi yapacağını söyledi.

"Hele ki Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası sektör taşın altına elini koyacaktır." diyen Çelik, istihdam seferberliği çağrısının henüz çok yeni olduğunu, bu yüzden sektör oyuncuları ile konuşma fırsatı bulamadığını ancak herkesin bu çağrıya olumlu yaklaşacağını aktardı.

Çelik, "Maliye Bakanlığının yaptığı düzenlemeler sektöre büyük moral verdi. Ertelenen, bekleyen bütün projeler masaya gelecektir. İnşaat sektörünün yeni büyüme hamlesiyle istihdam bu yıl en az yüzde 10 artar." diye konuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder