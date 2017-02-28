SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İnşaat malzemesi üreticileri sanayi sitesi istiyor
28.02.2017 14:39:12

İnşaat malzemesi üreticileri sanayi sitesi istiyor

Mersin'de şehir merkezinin farklı noktalarında üretim yapan inşaat malzemesi üreticileri, gerek çevreye verilen çevresel zararları azaltmak gerekse üretimde sinerji oluşturmak adına tesislerini şehir dışında kurulacak bir sanayi sitesine taşımak istiyor.

Mersin'de şehir merkezinin farklı noktalarında üretim yapan inşaat malzemesi üreticileri, gerek çevreye verilen çevresel zararları azaltmak gerekse üretimde sinerji oluşturmak adına tesislerini şehir dışında kurulacak bir sanayi sitesine taşımak istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 16 No'lu İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Erol Berktaş, inşaat üreticilerinin aynı merkezde toplanarak üretimlerini sürdürmesinin önemli olduğunu belirterek, "Grubumuzda inşaat malzemesi ve satıcıları yer alıyor. Bizim öncelikli konumuz üreticilerle ilgili. Mevcut durumda üreticilerimiz şehir merkezinde farklı noktalarda faaliyet gösteriyor. Bu durum gerek gürültü gerekse üretim sırasında oluşan atıklar nedeniyle çevre kirliliğini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bu firmalarımızın büyük makinelerinin ya da ürünlerinin kaldırılıp indirilmesi için kullanılan vinçlerin de gerek trafiğe gerekse çevre sakinlerine önemli ölçüde olumsuz etkisi oluyor. Tüm bu sorunların çözümü, bu iş kolundaki üreticilerin şehir dışında bir merkezde toplanması ile mümkün olabilir" dedi.

Şehir içine büyük araçların girememesi nedeniyle yükleme ve boşaltmalarda da ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Berktaş, böyle bir sitenin kurulması halinde üreticinin de kazanacağını anlattı. Berktaş "Üretici aynı merkezde bir araya gelirse organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi elektrik, doğalgaz gibi bazı konularda avantajlar da elde edilebilir. Ya da ortak tüketim malzemelerinin ortak alımları yapılarak fiyat avantajları sağlanabilir. Aynı zamanda alüminyumdan panjur üreticisine PVC üreticilerine kadar tüm sektör bir arada bulunduğunda sinerji de oluşacaktır. Böylece müşteri bir firmaya geldiği zaman ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri de aynı noktadan alabilecek, ekstra bir araştırma yapmasına, zaman kaybetmesine gerek kalmayacaktır. Böyle bir site oluşumu için, sosyal donatılarının da olacağı göz önünde bulundurulursa, 50 dönüme yakın bir arazinin yeterli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Berktaş, her üretimin sonunun satış olduğunu hatırlatarak bu nedenle üreticilerle satıcıları birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını, birinin sıkıntısının diğerini de etkilediğini söyledi. Üretimde bir diğer sıkıntıyı kalifiye, teknik personel bulma noktasında yaşadıklarını kaydeden Berktaş, böyle bir insan kaynağı, makineyi kullanabilecek teknik personel olmayınca ihtiyaç duydukları makinelerin yatırımını da yapamadıklarını bildirdi. Makineler için gerekli yardımcı malzeme ürettirmek istediklerinde ilgili makinelerin bulunmaması nedeniyle bu malzemeleri de Mersin'de ürettiremediklerini ifade eden Berktaş, "Bunların hepsi zincirin birer halkası. Personel yoksa makine yok. Makine yoksa üretim de yok. Biz de bu sorunun çözümü için mecburen şehir dışına yöneliyoruz. Sektörümüzde bu alanda üretim yapmak isteyen arkadaşlarımız da yatırım için İstanbul gibi büyük şehirlere yönelmek durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bu durumun avantajının da dezavantajının da olduğuna dikkat çeken Berktaş, nakliye maliyetlerinin de eklenmesi nedeniyle ürünlerde fiyat artışı yaşanmasına rağmen İstanbul'dan Türkiye'nin her noktasına ulaşımın kolay olması nedeniyle nakliye avantajı yakalandığını söyledi. Berktaş, her zaman şehir dışına yatırım yapmanın mümkün olmadığını da kaydederek zaman zaman fason üretime başvurmak durumunda kaldıklarına da değindi. Bir süredir tüm kesimlerin borçlandığını, kredi borçlarının arttığını anlatan Berktaş, bu nedenle gerek konut yatırımlarının gerekse mevcut konutlardaki tadilatların ötelendiğini söyledi. Bu ötelemelerin iş hacimlerini düşürdüğünü, sektörüne göre değişim göstermekle birlikte son bir yıldır ortalama yüzde 40 gerileme yaşandığını ifade eden Berktaş, iş hacminin düşmesiyle üreticinin de zorlanmaya başladığını ve nakit döngüsünün gün geçtikçe zorlaştığını anlattı. Çıkış yolu olarak üreticinin yine banka kredilerine yönelmek durumunda kaldığını belirten Berktaş, "Ancak banka kredilerinde de sıkıntı yaşıyoruz. Bankacılar bize sormadan limitimizi düşürebiliyor. Bu da firmanın daha çok daralmasına ve ödeme güçlüğü yaşamasına neden oluyor. Geçmişten bugüne kadar birçok firma çek ile çalışmalarını sürdürürken çeklerde yaşanan sıkıntılar sonrasında şimdi kimsede çek de yok. Bu durumda firmalar kilitleniyor. Bu noktada özellikle bankalardan destek bekliyoruz. Bir çözüm üretilmesi kaçınılmaz" diye konuştu.

Sektörün gelişimi adına yeni ürün ve ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğine de vurgu yapan Berktaş, bu konunun özendirilmesi adına çalışma başlatılması gerektiğini söyledi. Komite olarak önümüzdeki süreçte ar-ge ve inovasyona yönelik çalışmalara ağırlık vermeyi planladıklarını dile getiren Berktaş, bu noktada komite üyelerini MTSO Test ve Ar-Ge Laboratuvarı'ndan daha fazla yararlanmaya davet etti.
    YORUM YAZ
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!
Her sene bir 28 Şubat yazısı yazacağım
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Bahçeli'den 'Karargah rahatsız' açıklaması!
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Erzurum Oltu'da kurtlar köpeği yedi!
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Pentagon'a Suriye'deki 'çocuk savaşçılar' soruldu
Futbolcuların çocukluk fotoğrafları
28 Şubat mağduru Ak Parti'li vekil: Darbeye izin yok
Bu yiyecekler sigarayı bıraktırıyor!
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Demirtaş hakkında yeni dava
Kocaeli’de 11 öğretmen FETÖ’den gözaltında
Kocaeli’de 11 öğretmen FETÖ’den gözaltında
Kocaeli’de FETÖ operasyonları kapsamında örgütle irtibatlı kurumlarda görev yapan 11 öğretmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
28.02.2017 15:00:55
TAİ ile Sikorsky arasında 500 milyon dolarlık imza
TAİ ile Sikorsky arasında 500 milyon dolarlık imza
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile dünyanın önde gelen helikopter üreticisi Sikorsky Aircraft Company firması arasında anlaşma imzalandı.
28.02.2017 14:37:13
327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi
327 bin 400 kaçak sigara ele geçirildi
Diyarbakır'da 2 ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 2 milyon 282 bin 464 TL olduğu öğrenildi.
28.02.2017 14:28:05
İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik
İstanbul Üniversitesi’nde gerginlik
Protesto için toplanan öğrencilerden 23'ü gözaltına alındı.
28.02.2017 13:56:06
UEFA’dan Beşiktaş’a derbi tebriği
UEFA’dan Beşiktaş’a derbi tebriği
UEFA, dün akşam oynanan derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş’ı tebrik etti.
28.02.2017 13:50:22
Suriyeliler ile Afganlar birbirine girdi
Suriyeliler ile Afganlar birbirine girdi
Konya'da Suriyeli bir grup tarafından Afganların kaldığı eve düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.
28.02.2017 13:42:50
Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler
Tarihe yolculuğa çıkaran çeşmeler
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun yapılan çeşmeler, hem susuzluğu gideriyor hem de tarihi bir yolculuğu çıkarıyor.
28.02.2017 13:40:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
HSYK, yeni kararname yayınlandı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Demirtaş hakkında yeni dava
Demirtaş hakkında yeni dava
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları